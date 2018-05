Plongé dans le coma pendant dix jours, il livre un témoignage troublant

"Quand je voyais mon corps, ça avait l'air presque cadavérique." Il se souvient notamment de moments où il s'est senti flotter en dehors de son propre corps, se voyant lui-même sur son lit d'hôpital. "Quand je voyais mon corps, ça avait l’air presque cadavérique. Je me désidentifiais et à ce moment-là, je partais ailleurs", a-t-il confié dans l'émission La vie devant soi sur Europe 1.



"J'étais comme collé au plafond." Mais ça lui est également arrivé de "rester" dans cette chambre d'hôpital, plus particulièrement cette fois où certains de ses proches étaient présents. Matthieu Blanchin raconte les avoir vus s'affairer autour d'une "boîte noire" : "J’étais comme collé au plafond de la chambre et je voyais mon épouse et un de mes meilleurs amis qui s’agitaient autour de cette boîte." Il a alors essayé de les interpeller, en vain. "Moi, intentionnellement, je tendais mes bras et je hurlais en disant : 'Occupez-vous de moi ! Dites-moi ce qui m’arrive ! Qu’est-ce qu’il se passe ?'"



Spectateur d'une scène qui a réellement eu lieu. Ce n'est que plus tard, à son réveil, qu'il a eu la réponse à cette dernière question : "J’ai discuté de cette scène avec mon épouse dans les mois de ma convalescence et elle m’a dit : 'Effectivement, ce jour-là, on avait apporté un lecteur DVD pour te faire écouter les musiques que tu aimais mais il ne fonctionnait pas. Donc on était très affairés…'"



C'est donc à une scène réelle, ou pour le moins proche de la réalité, à laquelle a assisté Matthieu ce jour-là, tout en étant dans le coma.















