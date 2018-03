Plongée dans une extrême pauvreté : Aouré lance son cri du cœur !! ( par Cheikh Oumar SOW)

La commune de Aouré, située dans le département de Kanel, n'en peut plus de vivre le calvaire. Les populations de cette localité réclament de meilleures conditions de vie. Les régimes qui se sont succédé à la tête du Sénégal ont quand même essayé, mais Aouré n’est toujours pas sorti de l’ornière.



Avec l’avènement du Président Macky Sall, l'espoir affiché était de voir les choses changer. Mais rien n'a bougé, Aoure garde le même décor. Même les morts retrouveraient facilement leur demeure s'ils étaient ressuscités.



Beaucoup de villages ne sont pas électrifiés dans cette commune. Les populations vivent à l’ère des lampes-tempêtes et des lampes torches. Le bétail souffre de manque d’eau et les populations sont encore à l’ère des puits. Une partie de cette population parcourt des kilomètres à la recherche du liquide précieux.



Les feux de brousse font des ravages dans certains villages de la commune, plusieurs hectares de terres arables détruites et des animaux décimés.



Certaines zones à l’intérieur de la commune sont très enclavées à cause de l'absence de pistes rurales.



Aouré souffre d'un manque d'infrastructures sanitaires, et le personnel de santé présent est peu qualifié.



La partie FERLO de la commune a besoin de plus d’assistance. Parce que c'est dans cette zone que l’on compte le plus grand nombre d’abris provisoires.



L’éducation est très en retard et le taux d’analphabétisme est très élevé dans cette zone.



A cela s’ajoute la mal gouvernance des autorités locales à travers le gaspillage et le détournement des maigres ressources. La gouvernance sobre et vertueuse tant chantée par le gouvernement n’est pas appliquée en modèle dans cette commune.

Même les aides en vivres provenant de l’état central destinées aux plus démunis, sont détournées. Le népotisme règne en maître au sein de cette commune. Le malaise est très profond et les gens sont frustrés.



En somme il faut noter que le degré de frustration a atteint son paroxysme au sein de cette commune.

Ainsi, compte tenu de cette situation de pauvreté extrême dans cette commune, des mouvements d’humeurs commencent à pointer le bout de leur nez, et des contestations de grande envergure sont en vue.



D’où cette alerte lancée à l’Etat sur la précarité de la situation au sein de cette collectivité locale.La population de Aouré est en détresse, il faut que les autorités centrales le sachent.



Il faut que l’Etat se penche sur la situation qui prévaut dans cette commune avant qu'il ne soit trop tard. Les populations sont maintenant conscientes qu’elles sont des laisséés-pour-compte, et pourtant elles avaient contribué à la large victoire du Président Macky SALL à l’élection de 2012.



Il faut qu’il y ait un retour d’ascenseur envers ces populations démunies et méprisées qui ont soutenu ce régime et qui continuent à le soutenir.



Toutefois cette situation ne peut plus perdurer, car il est évident qu’il n y a pas deux Sénégal, le Sénégal émergent tant chanté par le régime, n’est pas celui dans lequel la population de la commune de Aouré se retrouve.



En définitive, la population de la commune de Aouré lance un appel aux autorités centrales pour leur dire qu’elle souffre en silence.

Cheikh Oumar SOW