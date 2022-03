Plus d'un million et demi de personnes ont déjà fui l'Ukraine Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Mars 2022 à 15:06 | | 0 commentaire(s)| Plus de 1,5 million de personnes ont déjà fui l'Ukraine, a alerté l'ONU dimanche 6 mars. Il s'agit de la crise de réfugiés la plus rapide connue par l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.





Le nombre de personnes fuyant le conflit en Ukraine a dépassé la barre de 1,5 million, constituant la crise de réfugiés la plus rapide en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, a alerté l'ONU, dimanche 6 mars.



« Plus de 1,5 million de réfugiés venant d'Ukraine ont traversé vers les pays voisins en dix jours. Il s'agit de la crise des réfugiés qui connaît la croissance la plus rapide en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale », a indiqué dans un tweet le Haut Commissaire aux réfugiés Filippo Grandi.

