Plus d'une tonne d'écailles de pangolins saisies à Istanbul en provenance de RDC

Le trafic a été débusqué à l'aéroport d'Istanbul. Les douaniers turcs ont découvert une énorme quantité d’écailles de pangolins, ce petit mammifère qui serait l'animal le plus braconné au monde devant les éléphants et les rhinocéros. Plus de 1 200 kilos, soit l'équivalent d’environ 1,5 million d’euros. Une cargaison qui a été embarquée en lieu et place de meubles en bois déclarés à l’aéroport de Kinshasa.



Supposé diplomate roumain



Selon nos informations, un homme s'est présenté aux bureaux des douanes de l'aéroport international de Kinshasa. Cet homme, du nom de Station Jambo Safari, travaillant pour une agence de voyages, a prétendu agir au nom d'un supposé diplomate roumain en fin de mandat. Chose étrange, le mandat certifié utilisé par le prétendu diplomate roumain avait été signé à Luanda en Angola.



La cargaison était partie de Goma et devait rejoindre la Roumanie via Istanbul. Les enquêteurs congolais ont été alertés par le bureau turc d'Interpol. Ils ont pu interpeller plusieurs agents des services frontaliers de l'aéroport de Kinshasa, des douanes et de l'Office congolais de contrôle et services de l'environnement.



Autre trafic de pointes d'ivoire



Selon nos informations, d’autres agents des mêmes services ont déjà été arrêtés il y a quelques semaines pour un autre trafic d'écailles de pangolins et de pointes d’ivoire à destination du Japon et du Vietnam.