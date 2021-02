Plus de 20.000 nouvelles contaminations et près de 200 décès dus au Covid-19 en 24h en France Rédigé par leral.net le Samedi 6 Février 2021 à 20:16 | | 0 commentaire(s)|





Source : La France a constaté une baisse du nombre des contaminations et décès en l’espace des dernières 24 heures par rapport aux jours précédents, avec 20.586 nouveaux cas et 191 morts supplémentaires en raison du coronavirus.Source : https://fr.sputniknews.com/france/2021020610451882...

