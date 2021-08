Plus de 214.000 personnes ont manifesté contre le pass sanitaire Rédigé par leral.net le Samedi 14 Août 2021 à 20:34 | | 0 commentaire(s)|





Source : Pour le cinquième week-end d'affilée, des dizaines de milliers de personnes ont défilé samedi à Paris et dans de nombreuses villes de France contre l'extension du pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour certaines catégories professionnelles.Source : https://fr.sputniknews.com/politique-francaise/202...

