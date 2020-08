Plus de 28 600 décès enregistrés en Espagne : à Madrid, pour des centaines de militants anti-masque le virus « n’existe pas » Rédigé par leral.net le Lundi 17 Août 2020 à 14:09 | | 0 commentaire(s)| Le mouvement anti-masque se mobilise en Espagne. Martelant haut et fort le mot « Liberté ! », des centaines de personnes se sont rassemblées dimanche 16 août à Madrid pour protester contre l’obligation de port du masque et d’autres restrictions imposées récemment dans le pays pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

La foule, mobilisée grâce aux réseaux sociaux, s’est rassemblée sous le drapeau espagnol géant sur la place Colon, dans le centre de la capitale. Leurs mots d’ordre ? « Le virus n’existe pas », « le masque tue » ou « nous n’avons pas peur », comme indiqué sur les pancartes qu’ils brandissaient.



Pilar Martin, une femme au foyer de 58 ans originaire de Saragosse, dans le nord-est de l’Espagne, a déclaré à l’AFP être venue manifester à Madrid parce qu’elle pensait que les gouvernements du monde entier gonflaient les chiffres des personnes infectées afin de restreindre les libertés publiques. « Ils nous forcent à porter les masques, ils veulent nous confiner. Ce ne sont que des mensonges », a-t-elle déclaré.



Plus de 28 600 décès enregistrés

De nombreux manifestants ne portaient pas de masques lors de ce rassemblement à Madrid, bien qu’ils soient obligatoires en public. L’Espagne est l’un des pays les plus endeuillés au monde à cause du Covid-19, avec plus de 28 600 décès depuis le début de la crise.



Le port du masque a été d’abord imposé début mai dans les transports en commun puis a été élargi à la suite d’une augmentation considérable des cas au mois de juillet, entraînant des reconfinements locaux.

Plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, imposent une quatorzaine aux voyageurs venant d’Espagne



Cette manifestation intervient deux jours après que le gouvernement a annoncé de nouvelles restrictions, vendredi 14 août, dont la fermeture des discothèques et l’interdiction de fumer là où il est impossible de se tenir à moins de deux mètres les uns des autres.

