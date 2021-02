Plus de 45 demandes pour le vaccin EpiVacCorona envoyées depuis l’étranger au Centre russe Vektor Rédigé par leral.net le Dimanche 21 Février 2021 à 21:24 | | 0 commentaire(s)|





Source : Plus d’une quarantaine de demandes ont été envoyées au Centre de virologie et de biotechnologie Vektor au sujet de son vaccin EpiVacCorona. Plusieurs pays sont prêts à lancer la production de ce dernier sur leurs sols.Source : https://fr.sputniknews.com/sante/20210221104525505...

