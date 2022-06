Plus de 72.000 TPE accompagnées par AGRISUD pour assurer la sécurité alimentaire Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Juin 2022 à 08:10 | | 0 commentaire(s)| Plus de 72.000 très petites entreprises (TPE) agricoles ont été accompagnées par l'Agrisud qui a célébré ce mardi ses 30 ans d'existence dont le thème est "approche territoriale pour une agriculture durable". Ces acteurs agricoles se montrent plus actifs et engagés afin d'accompagner tous les projets de territoires, mais également pour mieux assurer la sécurité alimentaire.



