Plus de bouteille en plastique au bar des TGV en France Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Octobre 2021 à 22:18





Source : La SNCF a annoncé qu'elle ne vendrait plus de bouteilles en plastique dans ses TGV et Intercités, privilégiant des emballages recyclables au nom de l'écologie.Source : https://fr.sputniknews.com/20211014/plus-de-boutei...

