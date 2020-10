Plus de la moitié des PME européennes pourraient faire faillite dans les 12 mois, selon McKinsey & Co Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Octobre 2020 à 23:01 | | 0 commentaire(s)|





Source : Sur fond de pandémie, plus de 50% des petites et moyennes entreprises européennes envisagent une faillite au cours des 12 mois à venir, à en croire les résultats du sondage de McKinsey & Co paru le 22 octobre. La crise liée au nouveau coronavirus a diminué les revenus de 70% d’entre elles, est-il précisé.Source : https://fr.sputniknews.com/economie/20201022104461...

