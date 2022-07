« Plus de moutons cette année.. » : Les vendeurs de Sewekhaye contredisent le ministre de l'Elevage En visite de contact et d’évaluation au foirail de Séwékhaye vendredi soir, le plus grand point de vente de la région de Thiès, au Croisement Ngoundiane, le ministre de l’Elevage et des Productions animales Aly Saleh Diop, a été accusé par des acteurs dudit secteur, de « gonfler les chiffres pour tranquilliser les esprits » par rapport à l’approvisionnement en moutons du marché thiessois, à quelques jours de la fête de Tabaski. Que du saupoudrage ! "Le Témoin"

Le marché de Séwékhaye, à lui seul, enregistrait chaque année 31, 18 % des entrées de moutons dans la région (dont les besoins sont estimés à plus de 200. 000 moutons). Le ministre de l’Elevage et des Productions animales, Aly Saleh Diop, après l’avoir visité, s’est dit rassuré du niveau d’approvisionnement de cet important point de débarquement de moutons, en provenance de toute la sous-région.



Pourtant, sur place, vendeurs et acheteurs, ne partagent pas l’optimisme du ministre. En choeur, tous soutiennent qu’« on va vers une possible pénurie de moutons à Thiès. Le foirail, contrairement aux années passées à pareille époque, ne reçoit des moutons qu’au compte-gouttes, avec un nombre considérablement réduit de têtes ».



Hanté par une « crainte inexplicable », ce père de famille, H. Diop, fidèle client de Séwékhaye, venu de Rufisque avec sa femme et leurs deux enfants, confie que l’année dernière, à la même période, il pouvait contempler les troupeaux de moutons à perte de vue sur la route Thiès-Khombole.



Un spectacle différent de celui qu’il a observé cette année, où seuls quelques troupeaux épars sont visibles. Conséquence de cette rareté : le mouton ne se vend pas cette année à moins de 100 mille FCfa à Séwékhaye.













