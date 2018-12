Plus hauts gratte-ciel construits en 2018 : 7 de ces 10 plus hauts immeubles se trouvent en Chine

De plus en plus hauts, de plus en plus nombreux ! Le rythme de construction des gratte-ciel dans le monde ne faiblit pas en 2018, avec 143 gratte-ciel de plus de 200 mètres érigés en 2018, dont 18 de plus de 300 mètres de haut, selon le rapport annuel du Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH). On compte désormais 144 de ces « super gratte-ciel » dans le monde, alors qu’ils n’étaient que 26 au début du siècle, en 2000. « Vu la rapidité de l’urbanisation, il faut construire l’équivalent d’une nouvelle ville d’un million d’habitants chaque semaine », atteste Antony Wood, le directeur du CTBUH. « Il n’y a donc rien d’étonnant à voir les constructions se maintenir à un niveau élevé. » Avec 88 nouveaux gratte-ciel cette année, la Chine représente 61,5 % des constructions. Rien qu’à Shenzhen, le poumon économique du pays, 14 gratte-ciel sont sortis de terre, soit 10 % du total mondial.



Citic Tower, Pékin, Chine

Avec ses 528 mètres, la Citic Tower est désormais la plus haute tour de Pékin. Sa forme incurvée fait référence à un ancien vase de cérémonie chinois, le « zun » (double son autre nom « Zhongguo Zun »). Le gratte-ciel occupé notamment par les bureaux de Citic Group et Citic Bank. Il accueille aussi l’ascenseur le plus rapide de la capitale chinoise, avec une vitesse de 10 mètres/seconde.



Hauteur : 528 mètres

Étages : 108







La Citic Tower à Pékin. © Citic Heye Investment



Vincom Landmark 81, Hô-Chi-Minh-Ville, Vietnam

Sa silhouette bleue marque désormais l’horizon de Hô-Chi-Minh-Ville, le principal centre économique et industriel du Vietnam. Six étages en hauteur sont occupés par un centre commercial, incluant des boutiques internationales, un cinéma, une trentaine de restaurants et une patinoire de 2.000 mètres carrés. Hô-Chi-Minh-Ville a accueilli 5,5 millions de touristes étrangers en 2017 et espère doubler ce chiffre d’ici 2025.



Hauteur : 461 mètres

Étages : 81







La Vincom Landmark 81 à Hô-Chi-Minh-Ville. © Vingroup



Changsha IFS Tower T1, Changsha, Chine

Aux côtés de sa petite sœur jumelle T2 de 315 mètres, la T1 de Changsha IFS culmine à 452 mètres. Située dans le district du Furong à Changsha, elle a pour but d’attirer les grandes institutions financières dans la province du Hunan. Les premiers étages sont occupés par un méga centre commercial de 230.000 mètres carrés, basé sur le modèle de Harbour City à Hong Kong.



Hauteur : 452 mètres

Étages : 94







La Changsha IFS Tower T1, à Changsha. © Wong Tung & Partners



China Resources Tower, Shenzhen, Chine

Ce gratte-ciel abrite le siège social de China Resources, un vaste conglomérat chinois opérant dans le santé, la finance, la distribution ou encore le ciment. Sa forme d’ogive est accentuée par 59 poutres métalliques extérieures s’entrecroisant en diagramme le long des côtés. Au sommet, une passerelle circulaire permet aux clients de profiter d’une vue imprenable sur la baie de Shenzhen.



Hauteur : 393 mètres

Étages : 67







La China Resources Tower, à Shenzhen. © Tim Griffith



Logan Century 1, Nanning, Chine

Située à Nanning, la capitale de la région autonome zhuang du Guangxi en Chine, la Logan Century 1 mesure 831 mètres de haut. Le bâtiment rectangulaire semblant se séparer en quatre parties évoque les pétales d’une fleur en train d’éclore. Afin de créer un effet visuel, les fenêtres en verre sont teintées différents pour chaque section, allant du blanc au gris-bleu. Ce gratte-ciel polyvalent accueille des bureaux, hôtels et des habitations.



Hauteur : 381 mètres

Étages : 82







La tour Logan Century 1, à Nanning. © Dennis Lau & Ng Chun Man Architects & Engineers



Hanking Center Tower, Shenzhen, Chine

Ce gratte-ciel en forme de botte est en réalité complètement séparé en deux parties à l’intérieur. Le noyau structural est ainsi décalé de neuf mètres par rapport à la tour principale et relié via une série de traverses horizontales. C’est le plus haut immeuble de ce type dans le monde, selon l’architecte Morphosis qui a conçu les plans. Avec ses 350 mètres, la Hanking Center Tower est aussi la plus haute tour en acier de Chine.



Hauteur : 350 mètres

Étages : 73







La Hanking Center Toxern à Shenzhen. © Hanking Group



Four Seasons Place, Kuala Lumpur, Malaisie

Avec ses 343 mètres, le Four Seasons Place mesure encore 100 mètres de moins que les célèbres tours Petronas de Kuala Lumpur, situées juste à côté et érigées en 1998. Mais c’est désormais le 3eplus haut gratte-ciel de la capitale malaisienne. Il accueille un hôtel Four Seasons de 209 suites et chambres ainsi que des appartements de luxe.



Hauteur : 343 mètres

Étages : 65







L’hôtel Four Seasons Place de Kuala Lumpur. © Hao Li



Comcast Technology Center, Philadelphie, États-Unis

Culminant une forêt d’autres gratte-ciel, le Comcast Technology Center domine désormais Philadelphie avec ses 342 mètres de hauteur. Dessiné par le célèbre cabinet d’architecture Foster + Partners, il accueille les studios de télévision des chaînes NBC et Telemundo ainsi qu’un hôtel Four Seasons de 12 étages au sommet. L’immeuble est séparé en deux façades en verre accolées à une structure centrale.



Hauteur : 342 mètres

Étages : 108







La tour du Comcast Technology Center à Philadelphie. © Comcast



One Shenzhen Bay Tower 7, Shenzhen, Chine

Ce gratte-ciel de 341 mètres est situé dans un quartier nouvellement créé dans la baie de Shenzhen. Occupé par des bureaux en bas, il se rétrécit au fur et à mesure pour accueillir vers le haut des appartements traversants, qui bénéficient ainsi du soleil tout au long de la journée. L’immeuble offre aussi une haute performance énergétique, avec un verre haute réflectivité et la récupération de l’eau de pluie.



Hauteur : 341 mètres

Étages : 71







La One Shenzhen Bay Tower 7 à Shenzhen. © Vivien Liu



Suning Plaza Tower 1, Zhenjiang, Chine

La Suning Plaza Tower 1 a été achevée en même temps que sa sœur jumelle, la Suning Plaza Tower 2, qu’elle dépasse de 113 mètres. Elle est située à Zhenjiang, dans la province du Jiangsu à l’est de la Chine. Au confluent du fleuve Yangtse et du Grand Canal, la ville est un des plus gros ports chinois et se modernise à un rythme très rapide.



Hauteur : 338 mètres

Étages : 88







La Suning Plaza Tower 1 à Zhenjiang. © Zhenjiang Urban Planning Bureau