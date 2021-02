Plus le bitcoin est cher, plus cela serait néfaste pour l'environnement Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Février 2021 à 21:18 | | 0 commentaire(s)|





Source : L’empreinte carbone du bitcoin est comparable à celle d’un pays comme la Nouvelle-Zélande et lorsque les cours de cette cryptomonnaie s’envolent cela augmente l’impact négatif sur l’environnement, selon les données de Digiconomist.Source : https://fr.sputniknews.com/economie/20210205104518...

Accueil Envoyer à un ami Partager