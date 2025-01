Plusieurs arrestations lors d’une opération de saisie de 600 kg de cocaïne Rédigé par leral.net le Samedi 18 Janvier 2025 à 12:30 | | 0 commentaire(s)|

Guinée Atlanticactu / Conakry / Mamady Kondé Une importante quantité de drogue a été saisie à bord d’un bateau battant pavillon guinéen avec quatre membres d’équipage dont un Guinéen, deux Nigérians et un Portugais, a expliqué à la télévision nationale le procureur général, Fallou Doumbouya, de la Cour d’appel de Conakry. Le test d’expertise effectué par la police technique et scientifique de la gendarmerie nationale s’est révélé positif à la cocaïne, a indiqué la même source. «L’enquête a révélé que cette drogue était enveloppée et plastifiée dans 20 sacs de 30 kilogrammes chacun, soit 600 kilogrammes stockés dans le bateau», ajoute le procureur général, cité par des médias. Les suspects ont été inculpés et placés en détention par un juge d’instruction pour des faits de trafic international de drogue à haut risque et complicité. «Le parquet général tient à rassurer l’opinion nationale de la ferme détermination des acteurs de la chaîne pénale, de son ressort à lutter sans relâche contre toutes formes d’infractions, notamment celles relevant de la criminalité organisée», a affirmé le procureur.



