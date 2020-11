Plusieurs blessés dénombrés et 04 personnes portées disparues dans un incendie à Kahone Rédigé par leral.net le Samedi 28 Novembre 2020 à 15:20 | | 0 commentaire(s)|

La série d’incendies continue après le Port Autonome de Dakar, Castor, Pikine Technopole c’est au tour de Kahone. Selon une des victimes, il s’agit de deux camions maliens qui ont pris feu sur la route de Kahone. Et tout serait partie d’un accident qui a eu lieu, hier vers 10 heures entre un camion citerne, […] La série d’incendies continue après le Port Autonome de Dakar, Castor, Pikine Technopole c’est au tour de Kahone. Selon une des victimes, il s’agit de deux camions maliens qui ont pris feu sur la route de Kahone. Et tout serait partie d’un accident qui a eu lieu, hier vers 10 heures entre un camion citerne, une moto et un autre véhicule. Cet accident a ainsi provoqué le renversement d’un des camions citernes tout près du foirail de Kahone et qui transportait de l’hydraucarbure. Interrogé, un membre du convoi, chauffeur de son état, a fait savoir que 04 blessés ont été enregistrés sur place et évacués à l’hôpital régional de Kaolack, 04 autres victimes sont toujours portées disparues…



Source : https://letemoin.sn/plusieurs-blesses-denombres-et...

