Podor: Mamadou Racine Sy installé dans ses fonctions de maire Mamadou Racine Sy a été officiellement installé dans ses fonctions de maire de la commune de Podor par le Préfet du département. Une cérémonie sobre et solennelle à l'issue de laquelle Assane Mbodj,Mame Ouleye Wane et Aminata Astelle Sall ont été élus respectivement 1er,2ème et 3ème adjoint au maire.

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Février 2022 à 20:14 | | 0 commentaire(s)|

Le nouvel édile de Podor n'a pas perdu du temps d'autant qu'il a séance tenante décliné ses ambitions fortes pour faire de la commune une cité belle et émergente dans le strict respect des engagements et de la parole donnée.

En guise de feuille de route et d'actions prioritaires, Mamadou Racine Sy a notamment évoqué la création d'un conseil consultatif communal et d'une régie des travaux communaux.



L'idée est de permettre (dans un premier temps) à une centaine de jeunes issus des centres de formation de bénéficier d'indemnités d'apprentissage et de parfaire et mettre en pratique leur art dans des métiers dont la commune aura besoin pour amorcer son développement.

Bien entendu ,la mairie n'a pas assez de ressources pour une telle initiative et le nouveau maire s'est engagé à trouver lesdites ressources.



Dans le domaine des sports et loisirs,le stade de Podor sera doté dans les meilleurs délais d'une pelouse synthétique. Le premier magistrat de la ville de Podor et toute l'équipe municipale sont conscients de la lourdeur de la charge mais ils sont décidés à faire bouger les choses dans l'unité d'action,la solidarité et la transparence.



Servir Podor et non se servir est désormais le bréviaire du nouveau maire qui a aussi lancé le slogan "Podor ca kanam" entendez "Pour un Podor émergent"

Pour Mamadou Racine Sy c'est l'intérêt exclusif des Podoroises et Podorois qui prime, c'est pourquoi il a vivement appelé à bannir le clanisme et le clientélisme.



Auparavant, il avait rendu un vibrant hommage à son prédécesseur Mme Aissata Tall Sall qui a eu " l'élégance et la générosité de l' accompagner suite au choix porté sur lui pour diriger la liste gagnante de Benno Bokk Yaakar."

Le maire Racine Sy a aussi remercié le Président Macky Sall pour ses innombrables marques de confiance à son endroit.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook