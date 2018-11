Podor - Parrainage: Abdoulaye Daouda DIALLO confirme son leadership

Dans le département de Podor, désormais les vendeurs d’illusions et autres trompeurs politiques peuvent se taire, et se faire surtout une idée exacte, de ce que vaut chaque leader.



Ainsi, après l’annonce des uns et des autres sur le fruit du travail abattu par chacun, durant cette campagne de collectes, la coordination départementale de l’APR dirigée par Abdoulaye Daouda Diallo, maire de Bocké Dialloubé et ministre des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports terrestres, au regard des derniers chiffres déposés, il n’y a même pas photo.



Un travail qui est le fruit d’une prise de conscience des populations locales sur les véritables enjeux des réalisations du président. Par conséquent, ce parrainage est aujourd’hui perçu comme un plébiscite à l’endroit du coordinateur départemental, dont il convient de saluer le travail remarquable, fait dans la discrétion, c’est-à-dire sans tambour ni trompette.



A ce jour, la mouvance du coordinateur départemental, dirigée par Abdoulaye Daouda DIALLO avait fini de déposer, dès la 1ére semaine du lancement officiel de la campagne de collecte 86.856 parrains, soit un taux de 81,31%. Ce week end 4.345 parrains seront déposés, ce qui portera le nombre total de parrains à 87.825. Ce qui fait un taux de 82,20% obtenus, là où la tendance dirigée par Cheikh OUMAR HANNE, n’a obtenu que 41.392 parrains en plus des 12.000 parrains obtenus par Racine Sy, battu pendant chaque élection par Aissata TALL SALL, l’actuelle maire de Podor.



Ces deux réunis, obtiennent 53.392 parrains pour un taux de 38,75%. Là où la mouvance de la coordination départementale a obtenu deux fois plus que l’autre tendance. Dans la commune de Dodel, ce sont 86,12% de l’objectif, qui sont obtenus par la coordination départementale, là où elle s’est retrouvée avec 67,7 % de l’objectif au niveau de Fanaye, 62,48% dans la commune de Golléré et 60 ,7% obtenus dans la commune de N’Dioum et 51,45% obtenus au niveau de Guède Chantier.



Un travail vivement apprécié par N’Diaye DJIGO et Docteur Kébé responsables de la Convergence des jeunesses républicaines, et Abdoul BOUSSO, coordinateur départemental du Mouvement des élèves et étudiants républicains et les responsables des Amazones de l’APR.



Dans la commune de Bocké Dialloubé par contre, ce sont les militants de l’APR, qui demandent à l’ex-président du Conseil rural de se taire. Laminé par Abdoulaye Daouda DIALLO, l’actuel maire de Bocké Dialloubé, Souleymane SOW maire sortant, n’avait obtenu en 2014 que 11% pendant que A.D.D avait fini de l’écraser en obtenant 86% de voix, là ou Cheikh Tidiane GADIO s’était retrouvé avec un taux de 3% .Suffisant pour que les militants de l’APR invitent l’ex PCR ,à enfin accepté de faire son deuil en adoptant un profil bas.



Et les populations de cette commune de rappeler à leur Ex PCR que c’est bien sous le magistère de l’actuel maire , que la commune de Bocké Dialloubé a pu bénéficier d’un stade municipal flambant neuf, d’un forage, d'écoles et dispensaires, une Case des tout-petits, une route qui quitte la nationale 2 et qui mène directement vers la commune, ce qui à leurs yeux a complétement fini de désenclaver cette localité et parmi tant d’autres qui se trouvent dans cette partie du Diéri.