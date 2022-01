Podor: Racine Sy rassure les populations et "perfuse" femmes, enfants et personnes âgées Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Janvier 2022 à 11:54 | | 0 commentaire(s)| Racine Sy, en visite de proximité à Podor, est plus que rassuré quant à l'issue des élections locales 2022. A l'en croire, toutes les synergies convergent et avec l'aide de Dieu, tout ira dans le meilleur des mondes. Le PCA en a profité pour rassurer les populations, "perfusant" les femmes, les vieilles personnes et les enfants, chaque entité ayant reçu un million de francs Cfa.



