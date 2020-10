Point covid: 18 nouveaux cas et zéro décès Rédigé par leral.net le Samedi 24 Octobre 2020 à 14:15 | | 0 commentaire(s)|

Ce samedi 24 octobre, 18 nouveaux cas de coronavirus ont été détectés. Il s'agit de 6 cas contacts et 12 cas communautaires. Par ailleurs, 79 patients sont déclarés guéris, 4 cas graves sont en réanimation et aucun cas de décès n'a été relevé. Le Sénégal comptabilise 15 543 cas de coronavirus, 14 161 sont guéris, 321 décédés et donc 1 060 patients sont encore sous traitement.



Source : Source : http://lesoleil.sn/point-covid-18-nouveaux-cas-et-...

