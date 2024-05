Pôle fantôme de Yène: Les 400 hectares destinés à ce projet déjà habités par des autochtones Le paradoxe est que cette assiette du pôle de Yène est distribué à de hautes autorités et des marabouts. Suite à la visite du ministre de l'urbanisme et de l'aménagement, M. Moussa Balla Fofana, au pôle urbain de Daga Kholpa et de Yène, la mairie a fait le point de la visite.

"Nous avons expliqué au ministre, accompagné des services déconcentrés de l'Etat, la situation chaotique à laquelle la Commune de Yène est confrontée avec des titres fonciers infinis. Le pôle de Yène reçoit toujours, des demandes d'avis de bail, alors que ce pôle a été attribué à des promoteurs privés. Ce qui est en déphasage avec les deux décrets d'utilité publique qui ont été avancés. L'un étant dans le cadre du pôle Dagua Kholpa qui a fait état du TF 11 343 et clui de Yène, TF 11 434", a soutenu le premier adjoint au maire.



Une extension sur le pôle de Daga Kholpa a été promise par l'Etat. Toutefois, cette promesse peine à se réaliser. "On nous a promis une extension de 411 hectares qui n'est toujours pas effective", déplore Ibra Diagne, qui révèle avoir également constaté lors des discussions avec le ministre, que les limites ont été déplacées et que les zones d'extensions n'avaient pas été respectées.



Après constat de tous ces manquements, découvre-t-on, le ministre a demandé un état de la situation du pôle de Yène afin de trouver une solution définitive. Cette décision du ministre a été saluée par le premier adjoint du maire.



