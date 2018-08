Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Polémique : Paul Pogba fête « Tabaski » l’Eid Mubarak et se fait lyncher sur… Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Août 2018 à 20:18 | | 0 commentaire(s)|

Paul Pogba fête l’Eid Mubarak et se fait lyncher sur Instagram ! En postant ce cliché sur Instagram, Paul Pogba n’imaginait sans doute pas attiser la haine de certains internautes…



Décidément, la religion et le sport ne font pas bon ménage ! Après Samir Nasri, Franck Ribéry et Karim Benzema, c’est au tour de Paul Pogba de s’attirer les foudres des internautes sur Instagram. En effet, en ce jour de l’Eid Mubarak, le footballeur a posté un cliché sur le réseau social sur lequel il se prosterne sur le terrain avec son camarade Djibril Sidibé. Rien de choquant et pourtant !



En seulement quelques minutes, le champion du monde s’est fait lyncher dans les commentaires lui reprochant d’afficher sa religion avec le maillot des Bleus comme Mélanie R : « Et il faut le faire sur le terrain ? » ou encore Denizalimli : « Beaucoup de démonstrations si t’es un vrai musulman, on voudrait que tu sois le porte-parole des musulmans opprimés au lieu de faire ton pitre sur Instagram ».



Enfin, certains fans se sont carrément désabonner de son profil.



