Polémique autour de la succession de Mourchid Iyane Thiam

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Février 2021 à 09:40 | | 0 commentaire(s)|

La polémique enfle sur la succession de feu Mourchid Iyane Thiam. Dans un communiqué, on informe qu’El Hadji Omar Diène est le nouveau coordonnateur de la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (Conacoc). El Hadji Omar Diène, non moins secrétaire général de l’Association de la ligue des imams et oulémas du Sénégal, indique, selon la même source, que son objectif est d’améliorer la communication de l’organisation concernant l’apparition du croissant lunaire, rapporte L'A.



Seulement un autre communiqué viendra écarter Omar Diène et compagnie. Ce document signé cette fois-ci par le vice-coordonnateur de ladite commission, Bouchra Dièye, dément l’élection d’El hadji Omar Diène à la tête de la commission. Il se dit surpris par l’attitude de M. Diène qui s’est autoproclamé coordonnateur intérimaire de la commission. D’après Bouchra Dièye, il s’agit d’une manœuvre solitaire de M. Diène. A l’en croire, les membres de la commission déclinent toute responsabilité quant à ces actes. On précise dans le communiqué que Dr Mouhamed Bouchra Dièye initiateur de la commission et secrétaire permanent demeure pour l’instant le coordonnateur par intérim légitime. Une assemblée générale est prévue samedi prochain pour élire le coordonnateur.

