Polémique sur la révision des listes électorales : la Task force républicaine dénonce un dilatoire de l’opposition Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Août 2021 à 19:30 | | 0 commentaire(s)|

En conférence de presse, avant-hier, les membres de la Task Force républicaine (Tfr) ont dénoncé les critiques de l’opposition sur les opérations de révision des listes électorales. Les membres de la Task force républicaine (Tfr) de l’Alliance pour la République doutent de la bonne foi de l’opposition qui a critiqué le déroulement des opérations de révision […] En conférence de presse, avant-hier, les membres de la Task Force républicaine (Tfr) ont dénoncé les critiques de l’opposition sur les opérations de révision des listes électorales. Les membres de la Task force républicaine (Tfr) de l’Alliance pour la République doutent de la bonne foi de l’opposition qui a critiqué le déroulement des opérations de révision exceptionnelle des listes électorales. En conférence de presse, hier, ils ont indiqué que sur toute l’étendue du territoire national, les opérations se déroulent globalement bien en présence des représentants des partis politiques et des délégués de la Commission électorale nationale autonome (Cena) Répondant « aux propos d’une partie de l’opposition menaçant de bloquer le déroulement de la révision des listes électorales », la Task force républicaine a demandé aux responsables et militants de la majorité présidentielle « de ne pas se laisser divertir et de se concentrer sur l’encadrement des militants et citoyens ». Porte-paroles du jour, Zahra Iyane Thiam et Salihou Keïta ont souligné que le Sénégal est un pays de droit. Ils ont soutenu aussi que les manipulations « ne sauraient passer ». S’agissant des prochaines élections, la Task force républicaine exhorte tous les segments de la grande coalition présidentielle à rester « unis et attentifs » aux décisions de la Conférence des leaders que le Président Macky Sall portera le moment venu à la connaissance de tous. Oumar KANDÉ



Source : http://lesoleil.sn/polemique-sur-la-revision-des-l...

Accueil Envoyer à un ami Partager