Polémique sur le TER / Le ministre du Commerce réagit : "Le Sénégal est propriétaire, entièrement et exclusivement, du TER!"

À la suite d'un article paru dans le journal " le Figaro" portant sur entre autres le retard sur les objectifs financiers du projet et les nombreuses sorties d'hommes politiques sénégalais relatives au patrimoine du TER, le ministre du Commerce, de la Consommation et des PME a fait face cet après-midi à la presse locale de Kaolack pour apporter des éclairages et sonner par ricochet la fin de la récréation. Selon Abdou Karim Fofana, Le Sénégal est " prioritaire entièrement et exclusivement du TER" contrairement à ce que certains voudraient faire passer comme rumeurs. À l'en croire, cela signifie que " le Sénégal est propriétaire de ses voies, de ses rames et de ses gares". Poursuivant, le ministre du commerce d'indiquer que la SETER est un prestataire de l'État du Sénégal pour l'exploitation et la maintenance du Train Express Régional. Tout comme la SNCF qui, selon lui, n'est pas un concessionnaire mais plus tôt un prestataire. Revevant sur la rentabilité du TER, le ministre du commerce de rappeler que ce que l'État cherche à travers ce projet, c'est une rentabilité économique et sociale. Par contre, M. Fofana a ajouté que l'équilibre financier devrait être atteint dans les 3 prochaines années...





Source : Source : https://www.jotaay.net/Kaolack-Polemique-sur-le-TE...

