Polémique sur les contrats d’exploration de pétrole: Le procureur Serigne Bassirou Guèye promet de tirer au clair cette affaire

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juin 2019 à 19:48

Depuis un certain temps, une polémique acerbe, accablant le Maire de la ville de Guédiawaye, Aliou Sall, occupe les débats au Sénégal. L’affaire fait suite à un rapport de la Radio BBC, accusant le frère du Président de la République d’avoir touché des pots de vin dans les contrats d’exploration de pétrole et de gaz découverts au Sénégal.



Face à cette dénonciation persistante, le Procureur de la République a pris l’initiative d’échanger avec la presse sur ce sujet.



Ainsi, il a promis que l’affaire sera tirée au clair. Et, il a invité toutes les personnes détentrices d’informations, pouvant aider à clarifier les choses, à se rendre à la Division des investigations criminelles. Mais, il indique que toute autre personne impliquée dans l’affaire, sera entendue. « Il n’y a plus d’excuse. Aucune personne ne sera épargnée, ni aucun document sous-estimé. Toute personne désireuse de porter un témoignage peut aller à la Dic », a exhorté le procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye.



Sous ce registre, il prévient que Frank Timis, Aliou Sall et Mayeni Jones seront soumis à une audition. « La journaliste de la BBC sera entendu. Si elle ne vient pas, elle recevra sa convocation. Mais, nous souhaitons qu’elle vienne », a insisté le procureur.



Et pour le responsable de la fuite du rapport de l’IGE, le procureur prévient que les dispositions de l’article 223 du Code pénal seront appliquées si l’auteur de cette publication illégale est identifié.













