Pôles territoires : Les acteurs locaux de Diourbel, invités à identifier les potentialités de la région (Gouverneur)

Le gouverneur de la région de Diourbel Ibrahima Fall a appelé, lundi, les acteurs de cette circonscription administrative à anticiper sur le démarrage des pôles territoires, en identifiant les potentialités dont regorgent cette partie du centre du pays. « On parle de pôles territoires. Diourbel et Louga doivent en constituer un parmi les huit pôles annoncés. Et c’est à nous d’anticiper en identifiant au niveau de la région de Diourbel les projets de développement, en s’appuyant sur les potentialités de la région », a indiqué le gouverneur. Il intervenait lors de la cérémonie de présentation des vœux de nouvel aux membres du comité régional de développement (CRD) de Diourbel. Selon Ibrahima Fall, « la vocation première » des pôles territoires est de rapprocher l’administration des populations, mais aussi en faisant de sorte que les projets et initiatives de développement viennent de la base. Le gouverneur a également demandé à l’amicale des membres du CRD d’organiser une rencontre de partage sur le contenu du nouveau référentiel, rendu public dernièrement par les nouvelles autorités, avec l’ensemble des acteurs locaux. A cet effet, il leur a suggéré de s’appuyer sur la direction régionale de développement (ARD) et le service régional de planification, appelant les services techniques et les acteurs territoriaux à « démarrer la réflexion pour faciliter la mise en œuvre de ce pôle territoire ». Cette démarche a-t-il poursuivi, « va nous permettre de voir la position et le rôle que la région de Diourbel va jouer dans la mise en œuvre de ce référentiel des politiques publiques ». Ibrahima Fall a par ailleurs informé l’assistance de son souhait de poursuivre les tournées entamées l’année dernière et qui constituent, selon lui, « un moment d’échange avec les populations mais aussi de recueillir leurs préoccupations pour rendre compte à qui de droit afin d’apporter les solutions ». « Le référentiel Vison Sénégal 2050, sortira le pays d’un modèle territorial déséquilibré et de la macrocéphalie de Dakar, vers un modèle cohérent et harmonieux de huit pôles territoires compétitifs », avait déclaré le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, Balla Moussa Fofana, lors d’un atelier consacré à ce programme, en octobre dernier. Il avait précisé que l’option de l’Etat du Sénégal était de « privilégier le territoire, en fondant son action publique sur des stratégies qui se tournent vers le local et vers le communautaire, avec l’objectif de promouvoir un développement endogène, à partir des huit pôles territoires ».



Source : https://senemedia.com/annonce-77950-ples-territoir...

