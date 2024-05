Police Nationale : le ministre de l’intérieur Jean Baptiste Tine au contact des hommes et des populations Rédigé par leral.net le Samedi 18 Mai 2024 à 21:55 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Dakar/ Charlotte Diop C’est comme qui dirait que c’est au pas de course que le général Jean Baptiste TINE prends le pouls du stratégique département du ministère de l’intérieur qu’il dirige depuis un mois. Après une visite dans les locaux des directions de la DAF et de la DPETV effectuée dans la journée, le premier flic du pays s’est rendu dans la nuit au commissariat de Grand Yoff avant de trouver les hommes qui étaient en opération de sécurisation sur le terrain. Dans ces différents déplacement, le ministre de l’intérieur était accompagné de l’Inspecteur général Seydou Bocar YAGUE le directeur général de la Police Nationale pour rester proche de ses hommes et comprendre les réalités sur le terrain. Accompagné d’une petite délégation dont le DGPN Seydou Bocar YAGUE et le Directeur de la Sécurité Publique le Commissaire Divisionnaire Ibrahima DIOP, le chef du ministère de l’intérieur s’est rendu la nuit au Commissariat de Police de Grand Yoff où il a été accueilli avec les honneurs par les membres du commissariat. Cette initiative du successeur de Mouhamadou Makhtar CISSÉ s’inscrit dans la continuité de son discours lors de sa prise de fonction. Il avait alors souligné l’importance du dialogue avec les citoyens, plaidant pour une approche humanisée de l’action policière, marquée par le respect des droits de l’homme et de la dignité humaine.



