Politique : Les partis de la gauche attaquent Diomaye et Sonko Rédigé par leral.net le Mardi 3 Septembre 2024 à 17:47 | | 0 commentaire(s)| La Confédération pour la Démocratie et le Socialisme (CDS) a tenu une conférence de presse ce mardi. C'est leur première prise de parole publique depuis l’élection présidentielle du 24 mars 2024. La CDS a exprimé son inquiétude sur la gouvernance actuelle du régime en place. L'ancien ministre Samba Sy et ses camarades n'ont pas manqué de pointer du doigt la gestion floue du Duo Diomaye et Sonko qui selon eux remet en cause des acquis sociaux. Ansi, la CDS appelle à une union des forces républicaines pour préserver la démocratie et les libertés au Sénégal.



