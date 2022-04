Politique-Religion : Inauguration de l’emblématique mosquée Blanchot sise à la Rue Moussé Diop par le Chef de l’Etat Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Avril 2022 à 17:30 | | 0 commentaire(s)| Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal, procède ce vendredi 29 avril 2022, à l’inauguration de l’emblématique mosquée Blanchot sise à la Rue Moussé Diop. Première grande mosquée de Dakar de par son âge et non moins Monument historique, la mosquée Blanchot sort d'une réhabilitation de quatre ans, pour un coût de 177 705 489 FCFA, dans le cadre du Programme spécial du Chef de l’Etat pour les sites religieux. Ces importants travaux ont permis de passer d’une capacité d’accueil de 3 500 à 6 500 personnes. Images et rappel historique

Les travaux sur le site ont consisté à réhabiliter l’ensemble de la mos-quée en respectant son statut de Monument historique avec une atten-tion particulière à la conservation des éléments qui la caractérisent. La mosquée d’origine encerclée par l’extension de 1930, les rosaces et les mosaïques en façade, les claustras, les modénatures, les grilles de protection, les balustrades ou encore l’horloge d’origine qui date de 1907 et qui était encore apparente en façade avant les travaux d’exten-sion (aujourd’hui visible du 2eme niveau). Ainsi les travaux les travaux suivants ont été effectués :





Surface de l’ancienne mosquée : 2405 m2

Capacité d’accueil (avant réhabilitation) : 3500 personnes

Nouvelle surface totale de la mosquée : 4391 m2 dont 527 m2 pour les femmes

Nouvelle capacité d’accueil : 6500 personnes



Dates Marquantes de la mosquée Blanchot





La mosquée Blanchot est un édifice qui a connu un certain nombre de modifications importantes depuis sa construction vers 1907. Pour modèle, on choisit la mosquée de Saint-Louis Nord, elle-même construite sur le schéma d’une église avec deux clochers qui sont en fait des minarets.



Vers 1914, la mosquée Blanchot connaît sa première extension qui vise à remettre l’édifice au droit de la rue Blanchot, car jusqu’alors, elle se trouvait en biais puisqu’elle était orientée vers la qibla



Entre 1930 et 1938 a lieu l’extension définitive qui englobe totalement la vieille mosquée.



Dès les années 60, l’affluence était telle, les jours de grande prière, que la rue Blanchot était barrée, occupée par les fidèles qui priaient à l’extérieur, faute de n’avoir pu trouver place à l’intérieur.



Aussi, dès l’Indépendance, la décision fut prise de construire une mosquée plus vaste pour succéder à la mosquée Blanchot.



En 1964, Léopold Sédar Senghor, Président de la République du Sénégal, inaugure la nouvelle Grande Mosquée de Dakar. Désormais, les grandes prières du vendredi se dérouleront dans la Grande Mosquée. Pour autant, la mosquée Blanchot continue d’enregistrer une forte affluence.



La rue Blanchot se nomme désormais Moussé Diop qui fut Grand Se-rigne de Dakar jusqu’en 1962 et, à ce titre, chef de la collectivité Lébou. Aujourd’hui, la Mosquée Blanchot est classée Monument historique











