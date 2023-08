Politiques publiques : L'ONG Action Solidaire International plaide la définition d’une meilleure stratégie

L'ONG Action Solidaire International, en collaboration avec le réseau des parlementaires et le représentant du ministère de l'Environnement, a abordé ce jeudi, la problématique liée aux changements climatiques. Cette rencontre a permis d'analyser le niveau de prise en compte de l'adaptation et de sa mise en œuvre dans le cadre de la CDN (Contribution Déterminée au niveau National) et de l'Accord de Paris. L’initiative consiste à définir une stratégie, pour une meilleure prise en compte de cette question centrale dans les politiques publiques.