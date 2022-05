Pollution environnementale : Baba Garage et environs souffrent de l'exploitation du phosphate et... Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Mai 2022 à 17:59 | | 0 commentaire(s)| Les populations de Baba Garage et environs sont entre le marteau et l'enclume par rapport à l'exploitation du phosphate qui pollue l'environnement. Cette situation ne manque pas de conséquences sur leur vécu quotidien. En plus, beaucoup de fils du terroir, enrôlés auparavant par l'entreprise en charge de l'exploitation, ont été licenciés. Pis, l'entreprise ne se soucie guère de la responsabilité sociétale pour accompagner ces localités par rapport à certaines doléances. Les contestataires, ne pouvant plus continuer à vivre ce calvaire, menacent.



