Polyclinique de l’hôpital Principal de Dakar: Le projet de construction progresse

Vendredi 19 Février 2021

Le projet de construction de la Polyclinique de l’hôpital Principal de Dakar progresse petit à petit. Hier, le Président Macky Sall a présidé une réunion consacrée audit projet.



Selon "L'As", le chef de l’Etat tient à la construction de cette structure hospitalière de niveau 4, qui va offrir tous les services de santé et besoins médicaux dans un environnement qui dispose d’un niveau hôtelier de 5 étoiles. Le projet vise à assurer la souveraineté sanitaire du Sénégal, avec plus d’équité sociale et à réduire les évacuations à l’étranger. Les grandes lignes du projet ont été présentées au chef de l’Etat.

