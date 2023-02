Popenguine : Bientôt un nouveau sanctuaire marial avec plus de confort et de convivialité pour les fidèles Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Février 2023 à 21:22 | | 0 commentaire(s)|

Le président Macky Sall s’est rendu samedi après-midi à Popenguine pour s’enquérir de l’évolution de la construction du sanctuaire marial de ladite localité. Le Chef de l’Etat a été accueilli par plusieurs personnalités, dont l’archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye et le Premier ministre Amadou Ba. Ces travaux du sanctuaire marial, en cours, devraient à […] Le président Macky Sall s’est rendu samedi après-midi à Popenguine pour s’enquérir de l’évolution de la construction du sanctuaire marial de ladite localité. Le Chef de l’Etat a été accueilli par plusieurs personnalités, dont l’archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye et le Premier ministre Amadou Ba. Ces travaux du sanctuaire marial, en cours, devraient à terme aboutir à plus de confort et de convivialité pour les fidèles catholiques.

C’est dans le cadre de son programme spécial de modernisation des cités et des édifices religieux, que l’État du Sénégal avait lancé les travaux du nouveau sanctuaire marial de Popenguine.



Source : Source : https://lesoleil.sn/popenguine-le-sanctuaire-maria...

Accueil Envoyer à un ami Partager