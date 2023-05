Population du Sénégal : L’Ansd dénombre 17 738 795 habitants en 2022

«La population de l’année 2022 s'élève à 17 738 795 habitants. L'effectif des individus de sexe féminin (8 913 568) est légèrement supérieur à celui des personnes de sexe masculin (8 825 227), soit respectivement 50,25% de femmes contre 49,75% d’hommes. L’âge moyen des sénégalais est 19 ans. L’âge médian, quant à lui, est de 18 ans. En d’autres termes, la moitié de la population du Sénégal en 2022 est âgée de moins de 18 ans et l’autre moitié est âgée de plus de 18 ans », renseigne l’Ansd. Cette situation, ajoute l’Ansd, témoigne du caractère jeune de la population sénégalaise.



«Il apparaît que la région de Dakar concentre près de 23% de la population totale du pays en 2022, pour 0,3% du territoire national. Les régions de Dakar, Thiès, Diourbel et Kaolack concentrent près de 54% de la population totale en 2022, avec des densités qui s’élèvent respectivement à 7200, 333, 398 et 229 habitants par km2 », précise l’Ansd.



En revanche, d’autres régions sont faiblement peuplées, au regard de leurs poids démographiques dans la population nationale. Il s'agit notamment des régions de Matam (4,45%), de Kaffrine (4,41%), de Ziguinchor (4,12%), de Sédhiou (3,45%) et de Kédougou (1,15%). Les plus faibles densités sont enregistrées dans les régions de Kédougou (12 hbts/km2 ), Tambacounda (22 hbts/km2 ), Matam (27 hbts/km2 ) et Louga (45 hbts/km2 ). Par ailleurs, on note une répartition légèrement inégalitaire selon le milieu de résidence. En effet, moins de la moitié de la population (47,6%) vit en milieu urbain en 2022.



Adou Faye





L'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a publié l'annuaire de la population du Sénégal en 2022. Selon l'Ansd, il est constitué à partir d'une extraction faite à partir des données de projections réalisées par l'Ansd à l'issue du dernier recensement général de la population et de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage (Rgphe) de 2013. Il fournit les tableaux de la répartition de la population sur le territoire national, de même que la répartition selon l'âge et le sexe des individus.