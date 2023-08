Port autonome de Dakar: Des machines réceptionnées pour la nouvelle centrale du Cap des Biches

Rédigé par leral.net le Vendredi 18 Août 2023 à 00:46

Le Port autonome de Dakar, en compagnie des dirigeants de la West African Energy et la senelec ont réceptionné des machines pour la nouvelle centrale du Cap des Biches investi d'un montant environ 283 milliards de frs. Elle est constituée des équipements notamment des turbines, des alternateurs pour la centrale de 300 mégawatt. D’après le directeur général de la Senelec, le port autonome de Dakar a déchargé le bateau en trois jours. Et, ces machines peuvent favoriser l'amélioration et la baisse du coût de l'électricité au Sénégal.