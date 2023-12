Port autonome de Dakar : coopération renforcée entre les forces de l’ordre et le port pour améliorer la sécurité Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Décembre 2023 à 18:06 | | 0 commentaire(s)| Le Directeur Général du port autonome de Dakar, Mountaga Sy, a rencontré les forces de l’ordre, notamment la Haute autorité chargée de la coordination de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et de la l’environnement marin, à Saly. L’objectif de cette rencontre était d’examiner les failles du port en terme de sécurité et de renforcer le dispositif.



