Port de Dakar : l'entrepôt de l'armée prend feu Rédigé par leral.net le Dimanche 11 Octobre 2020 à 16:04

XALIMANEWS : Un incendie s'est déclaré tout à l'heure à l'entrepôt de la l'Armée situé au Port de Dakar. Selon emedia.sn, il s'agit d'un entrepôt de l'armée française. Pour le moment, les causes et les circonstances de l'incendie ne sont pas encore connues.



Source : https://xalimasn.com/port-de-dakar-lentrepot-de-la...

