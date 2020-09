Portrait d’un des 50 leaders les plus influents de l’UEMOA : Idrissa Nassa, l’entrepreneur à la méga banque qui caracole Il est devenu en moins de deux décennies, l’un des piliers du secteur privé burkinabè. La cinquantaine révolue, l’homme d’affaires Idrissa Nassa, est un self-made man, qui suscite admiration et espoir auprès de la jeune génération.

Rédigé par leral.net le Samedi 5 Septembre 2020 à 17:01 | | 0 commentaire(s)|

Son immersion dans le monde des affaires remonte à 1985, en tant qu’importateur et distributeur de riz, de sucre et de pièces détachées pour les motos et vélos deux-roues.



Quelques années plus tard, il devient un redoutable négociant de produits de grande consommation, de cycles et motocycles dans la sous-région ouest-africaine.



Ambitieux et fonceur, il change de fusil d’épaule, à partir de l’année 2000, en implémentant une stratégie de diversification de ses activités. Idrissa Nassa investit alors, dans l’hôtellerie, l’industrie graphique et l’immobilier.



Voyant grand, il rachète à ses risques et périls, en 2001, la Financière du Burkina (FIB), un établissement de crédit en pleine crise à l’époque. Le pari se veut audacieux et gagnant : il parvient ainsi à redresser la boîte et à la faire grandir.



En 2008, Idrissa Nassa transforme la FIB avec succès en une banque, dénommée Coris Bank International (CBI), avec pour objectif, de financer les particuliers, les Petites et Moyennes Entreprises (PME/PMI) et les porteurs de projets.



Deux ans plus tard, il entame la construction du groupe financier Coris, en créant les branches Intermédiation boursière et Assurances. En 2011, Idrissa Nassa, qui surfe sur la vague du succès, crée une holding pour piloter le groupe CBI, dont le capital est passé de 10 à 25 milliards FCFA en 2013.



CBI est aujourd’hui la première banque au Burkina Faso, devant Bank of Africa et Ecobank, avec des filiales en Côte d’Ivoire, au Mali, au Togo, au Sénégal, au Bénin et au Niger. Le groupe vient de décrocher son agrément d’implantation sur la place financière de Conakry (République de Guinée).



Titulaire de plusieurs distinctions au plan national et international, l’ambitieux Idrissa Nassa, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Il poursuit, avec une énergie débordante, son aventure dans l’univers du business, avec d’autres projets dans ses tiroirs… Une success-story qui inspire la jeune génération d’entrepreneurs africains.











Confidentiel Afrique



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos