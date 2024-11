Portrait du Leader De La Startup Politique Dundu : Qui est Mouhamadou Madana Kane

Boursier de l’État sénégalais, il a poursuivi des études de droit en France, décrochant un doctorat en droit international à l’âge de 30 ans, avec mention Très honorable.



Il a ensuite complété sa formation à la London School of Economics & Political Science, où il a décroché un Master en Administration Publique, et à l’université de Boston. Madana Kane est à la fois juriste et banquier, ayant exercé de hautes responsabilités au sein d’institutions financières internationales et nationales après une expérience au sein d’organisations du système des Nations Unies.



Il est devenu une figure influente dans les domaines du droit international, de la finance du développement et du secteur bancaire au Sénégal. De 2020 à Avril 2023, il a occupé les fonctions de Directeur Général de la Banque Islamique du Sénégal.



En reconnaissance de son expertise, il a été nommé Chercheur Principal à la Columbia Center on Sustainable Investment de l’université de Columbia.



En 2016, il a fondé l’African Center of International Law Practice (ACILP), un think tank visant à combler le fossé entre le droit intennational et les politiques publiques en Afrique.



En dehors de sa carrière, Madana Kane pratique l’agriculture et l’élevage, ce qui lui permet de rester connecté aux réalités rurales du Sénégal. Son parcours inspire à la fois par sa réussite professionnelle exceptionnelle et son engagement envers le développement de l’Afrique.



Source Tribune