Pose 1ère pierre Goethe-Institut à Dakar par le président de la République fédérale d'Allemagne (Vidéo + Photos)

Ce 21 février après-midi, le président de la République fédérale d’Allemagne, en visite au Sénégal, a posé la première pierre du nouveau Goethe-Institut de Dakar. C’est la première visite d’un président allemand au Sénégal depuis 1962.



Il avait à ses côtés le ministre de la Culture et de la Communication, M. Abdoulaye Diop, le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, M. Abdoulaye Saydou Sow, et Mme Carola Lentz, présidente du Goethe-Institut. De nombreux acteurs de la scène culturelle tel que Baaba Maal se sont joints à la cérémonie au côté de l’architecte Francis Kéré.



Ce dernier a choisi une méthode de construction avec des briques de latérite fabriquées localement, qui seront utilisées pour tous les murs intérieurs et extérieurs sous forme de maçonnerie apparente. Le bâtiment, autonome en énergie, sera inédit au Sénégal.



L’érection de ce bâtiment symbolise le renouveau de l’axe Sénégal-Allemagne, mais également l’implication croissante du Goethe-Institut dans la vie culturelle sénégalaise.