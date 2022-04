Pose 1ère pierre: le centre de thérapie familiale porte le nom de feu Pr Omar Sylla

La cérémonie de la pose de la première pierre du Centre de thérapie familiale baptisé feu Pr Omar Sylla, à été effectuée ce samedi 16 avril en présence des représentants du ministre de la Santé, du maire de Malicounda, mais aussi des associations comme l'ASTFAS, APFDDM et IEFSH entre autres. Ainsi ce centre aura comme but de former, mais aussi de prendre en charge la thérapie familiale pour une meilleure collaboration dans les maisons.