Position citoyenne: « Que les leaders de « And Samm Jikko Yi » soient des politiciens encagoulés ou pas, importe peu »

Des citoyens sénégalais, présents à la manifestation de « And Samm Jikko Yi » se disent déterminés à aller au front contre les homosexuels. D'après eux, tout musulman doit répondre à cet appel pour combattre les LGBT. Et, chacun doit participer financièrement pour freiner les homosexuels. D'autres ont évoqué les recommandations du Prophète (Psl) qui demande à tout musulman de s'investir pour tout acte, devant contribuer à la destruction des principes religieux. Une dame accrochée par Leral, a été catégorique. Pour elle, sa présence est motivée par une nécessité de défendre sa religion. Que les leaders de « And Samm Jikko Yi » soient des politiciens encagoulés ou pas, importe peu. Elle accuse la passivité des sénégalais qui n'ont pas eu le meilleur comportement. Sinon, les députés n'allaient pas avoir le courage de rejeter cette proposition de loi.



