Poste Douanes de Moussala: Les braqueurs traqués par 150 commandos

Mercredi 12 Février 2020

Ils sont 150 commandos de la 3e compagnie de Thiès à avoir débarqué à Kédougou pour traquer les malfaiteurs qui avaient attaqué le poste des Douanes de Moussala, informe "L'Observateur".



En plus des 250 éléments de la Légion-Est de la gendarmerie territoriale de Tambacounda, les 150 commandos appelés en renfort vont devoir retrouver les cinq fusils d'assauts volés de type M16 et Hk.



Des opérations de ratissage sont initiées sur toute l'étendue du territoire départemental pour neutraliser ces "bandits de grand chemin".



Pour rappel, le poste de Douanes de Moussala, Subdivision de Kédougou, a subi une attaque armée dans la nuit du 7 au 8 février 2020.



Les malfaiteurs ont emporté, avec eux, des armes d'assaut (embarquées à bord de camionnettes). Après leur forfait, ils ont réussi à s'enfuir vers le Mali.

