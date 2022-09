Poste de santé de Gokhou Mbacc: Babacar Gaye offre un lot de matériels médicaux aux populations

L'association Santé Éducation Environnement (AS2E ) dirigée par Babacar Gaye, administrateur du FDTT, en partenariat avec l'Association Environnement Santé Saint Louis (AESS), basée à Grenoble en France, a remis au dispensaire de Gokhou Mbathie, un important lot de matériels médicaux d'une valeur de 15 millions de francs Cfa, destinés aux femmes et aux bébés. L'occasion a également été saisie par l'association AS2EE, pour remettre des attestations aux sages-femmes de l'île et de la Langue de Barbarie, qui ont eu à bénéficier d'une formation d'une semaine avec la sage-femme du poste de santé, Mme Hélèna, qui a profité de cette cérémonie de réception pour exprimer sa satisfaction et ses remerciements à Babacar Gaye qui, selon elle, a toujours été au chevet de sa communauté et ce, dans tous les domaines.



Adama Sall (Saint-Louis).