PosteMarket 3.0 : Le groupe « LaPoste » innove et propulse le Sénégal dans une foire futuriste.

Le directeur général de la Poste, Abdoulaye Bibi Baldé, a présidé ce 05 octobre, la cérémonie d’ouverture de la foire PosteMarket 3.0. Une cérémonie qui, tout à l’honneur de cette grande première au Sénégal, s’est faite sous format virtuel.



« Une première au Sénégal »



« Imaginer la foire de demain grâce aux technologies innovantes », telle est la thématique discutée lors de cette conférence qui a vu la participation des acteurs du secteur numérique, mais aussi commercial du Sénégal et à l’échelle internationale. Parmi eux, Seth Sall (IRATIC) qui a rappelé que l’enjeu est de continuer d’organiser des foires dans un contexte pandémique à l’heure de la distanciation sociale, et des interdictions de rassemblement.



Pour rappel, il y a un an et demi, IRATIC avait démarré une collaboration avec le groupe LaPoste dont l’objectif était d’identifier les stratégies pour exploiter des solutions au profit de la Poste. Au terme de ces phases d’échanges nés du partenariat, il est ressorti l’idée de la PosteMarket qui est une plateforme de vente en ligne de même envergure que la foire physique avec plus de commodités et de valeur ajoutée à travers des stands en ligne.



Il annonce à cet effet que 600 stands sont déjà aménagés. C’est le lieu de dire que cette édition apparaît comme une innovation inédite au niveau du système postal et aussi de l’écosystème commercial du Sénégal.



Dans une démarche collaborative, le chef de service des projets innovants à l’ARTP, Youssoupha Bâ, soutient que ce projet vient à son heure et que cette foire 100% en ligne bénéficiera aux populations à travers des services innovants. Dans cette même lancée, il revient sur la prépondérance de la mission de la Poste et des enjeux de l’innovation tout au long de cette conférence.



« Un avenir digital dans l’action commerciale »



L’un des objectifs est d’articuler la foire vers d’autres applications comme le guichet unique postal. C’est un moyen pour la Poste de faire renouer les liens au consommateur à son produit tout en s’adaptant au moment. Cette foire d’une durée de 30 jours se fera sur la plateforme PosteMarket.



L’espace vendeur permet au vendeur de disposer d’un magasin et de pouvoir le gérer à distance. « Nous avons 800 vendeurs en moins de 3 semaines et il y a des équipes pour l’enlèvement et l’acheminement des produits, des partenariats sont envisagés pour une plus large distribution de nos produits. La cellule de communication de la Poste s’occupera des informations de sorte que les clients puissent être livrés en temps voulu »



Nfally Badiane, représentant du ministère du Commerce, a soulevé l’opportunité innovante de promotion de la création d’emplois que suscite cette foire. « Si cette réflexion est poursuivie nous répondrons vraiment aux besoins sociaux », déclare-t-il, avant de poursuivre « cette foire réveillera clairement l’ingéniosité de notre jeunesse ».



« Des acteurs engagés pour relever les défis de l’innovation des systèmes postaux centrés sur les demandes des clients. À travers l’innovation, nous voulons participer à une politique d’aménagement du territoire et une inclusion financière en passant par le numérique. Par-là j’entends renforcer le dynamisme de nos outils à travers les TICS. »

