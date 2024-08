Potou : Les Producteurs d’Oignons Appellent à l’Interdiction de l’Importation pour Protéger la Production Locale

Les producteurs d’oignons au Sénégal, représentés par le président national de l’interprofession oignon, Mamadou Bâ Diamyody, lancent un cri d’alarme aux autorités. Face à une production nationale estimée à 40 000 tonnes cette année, ils demandent une interdiction temporaire de l'importation d'oignons afin de protéger l'économie locale.



Lors d’un point de presse, Mamadou Bâ Diamyody a souligné les dangers d'une autorisation d'importation en cette période critique. "Autoriser l’importation d’oignons à ce stade serait une décision désastreuse pour l’économie locale", a-t-il averti. Les producteurs, nombreux à avoir contracté des prêts pour financer leur production, risquent de subir des pertes considérables si le marché national est inondé de produits étrangers.



Selon Bâ Diamyody, les dépôts de Touba sont actuellement bien approvisionnés en oignons locaux, mais les commerçants refusent d’acheter, indiquant un marché déjà saturé. Les producteurs estiment qu’une telle autorisation mettrait en péril leurs efforts pour écouler leurs stocks, au moment où ils s’efforcent de rembourser leurs emprunts.



L’appel est donc clair : une interdiction temporaire des importations est nécessaire pour soutenir les producteurs locaux et stabiliser le marché. En empêchant l’entrée des oignons importés, le Sénégal pourrait éviter une crise économique dans ce secteur vital. Les producteurs attendent maintenant une réponse urgente du chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, et du ministre du Commerce, Serigne Guèye Diop, pour protéger leurs intérêts et l’économie locale.