Pottital: le président des Jeunes Eleveurs du Sénégal fait le point sur la cherté des moutons et de l'aliment, et... Rédigé par leral.net le Dimanche 3 Juillet 2022 à 19:23 | | 0 commentaire(s)| Dans un contexte de préparatifs de la fête du mouton, Tabaski, Pottital a accueilli ce dimanche le président des Jeunes Eleveurs du Sénégal qui a fait un point sur la situation. Avec la cherté des moutons et de l'aliment de bétail, en sus du marasme économique, l'ouverture des frontières du Mali pourrait être bénéfique pour les gorgorlous, mais ne se fait pas encore sentir.



