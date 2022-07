Pour Amadou Diallo, Ranérou est dans la poche, l'opposition dans la sauce

Benno Bokk Yakaar va remporter les élections législatives dans le département de Ranérou", affirme le président du conseil départemental de Ranérou Amadou Diallo qui a fait le point sur la campagne avec l’honorable député Aliou Dembourou Sow à 48 h des élections législatives , devant la population de Louguer Thioly. Amadou Diallo s'est projeté sur les réalisations à venir, non sans lister celles déjà faites. il n’a pas non plus manqué le leader de Pastef Ousmane Sonko lors de son discours.