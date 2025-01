Pour Mandiaye Diallo, observateur de la vie politique, il faut « privilégier l’art de la pédagogie », pour sensibiliser les conducteurs de motos Jakarta Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Janvier 2025 à 23:32 | | 0 commentaire(s)|

Mandiaye Diallo, dans un post publié sur sa page Facebook, propose une solution pour sensibiliser les conducteurs de motos Jakarta. Il incite les autorités à privilégier la pédagogie et la communication ciblée plutôt que la confrontation, afin de les inciter à comprendre l'importance de la sécurité et du suivi administratif pour l'effort collectif. « Jakarta. Je dis PÉDAGOGIE PÉDAGOGIE PÉDAGOGIE.

La seule question que doit se poser nos autorités, c’est comment faire passer le message de soutien à l’effort collectif à cette couche de la population ?

Comment leur faire comprendre que leur sécurité oblige un certain suivi administratif ?

Tout n’est pas confrontation, des fois, il faut juste une bonne campagne de communication bien ciblée. » A posté l’observateur de la vie politique et sociale du Sénégal.



